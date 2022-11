Felgueiras triunfa em Anadia com reviravolta e, à condição, assume liderança

O conjunto orientado por Agostinho Bento somou a segunda vitória seguida para o campeonato.

O Felgueiras foi ao reduto do Anadia vencer por 1-2, no encontro de abertura da décima ronda da Série Norte da Liga 3. Com este triunfo, a formação orientada por Agostinho Bento somou o quinto jogo consecutivo sem perder - três vitórias e dois empates - e, à condição, ascendeu à liderança do campeonato.

No Estádio Municipal Engº Sílvio Henriques Cerveira, até foi a equipa da casa a entrar melhor na partida e, logo aos cinco minutos, Dinho cruzou da direita, Diogo Silva ainda falhou a primeira tentativa, mas Papalelé, que ficou com a bola à mercê, não desperdiçou e abriu o ativo. A partir daqui, o conjunto felgueirense criou várias situações de perigo e, já perto do intervalo, foi recompensado. À passagem dos 38", Ivo Lemos, com um disparo fulminante do meio da rua, apontou um dos melhores golos da jornada e restabeleceu a igualdade.

No segundo tempo, aos 54 minutos, João Santos carimbou mesmo a cambalhota no marcador. Após um livre batido na esquerda por Paulité, a defesa dos trevos da Bairrada não conseguiu tirar o esférico da área e o ponta de lança, de 23 anos, natural da Amadora, com um remate à meia volta, não se fez rogado e bateu o guarda-redes José Costa, fechando a contagem através de um belo gesto técnico.