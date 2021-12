Federação e clubes da Liga 3 vão distribuir presentes a crianças neste Natal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os 24 clubes da Liga 3 uniram-se na iniciativa "Puro Natal" para distribuir presentes a instituições sociais de apoio infantil de todo o país, informou esta terça-feira o organismo federativo.

"Numa campanha inédita, a FPF disponibilizou mais de 600 presentes aos clubes para estes os entregarem a instituições próximas de si. Os clubes foram desafiados a eles próprios contribuírem e convidarem os adeptos a participar na iniciativa na próxima jornada, que decorre de 17 a 19 de dezembro", esclarece a federação.

No fim de semana, os 22 jogadores titulares e os quatro elementos da equipa de arbitragem vão entrar em campo com presentes na mão.

Os adeptos do clube visitado podem participar na iniciativa solidária levando um presente que entregam à entrada do estádio no dia do jogo, enquanto os simpatizantes da formação visitante podem entregar uma prenda nas instalações do seu próprio clube nos dias anteriores ao desafio.

"Esta iniciativa tem como principal objetivo promover o envolvimento e a participação ativa dos clubes da Liga 3 e dos seus adeptos. Além disso, é ainda pretendido igualmente aproximar o clube à sua comunidade, norteando os valores da Liga 3", conclui a FPF.