Fafe termina ligação com treinador Francisco Matos

Francisco Matos, que assumira o comando técnico do Fafe no início desta época, deixou de ser o treinador da equipa nortenha, após perder no reduto da Sanjoanense, por 3-1, no passado domingo, em jogo da décima jornada da Liga 3.

O fim da ligação entre as partes, por força da rescisão amigável do contrato assinado, ficou acertado numa reunião entre a direção do emblema e o técnico de 36 anos, que logrou apenas quatro triunfos em 13 jogos disputados em 2021/22.

A segunda e última vitória fora conseguida na quinta jornada do campeonato. Desde então, os "justiceiros" somaram, alternadamente, três empates e outras tantas derrotas.

Ainda sem treinador, o Fafe ocupa, por agora, um humilde nono lugar na série A do terceiro escalão nacional, com 10 pontos somados, em 30 possíveis, tendo metade da Oliveirense, atualmente dono do primeiro lugar da classificação.