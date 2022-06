Fafe reforça meio-campo com Pablo

O jogador brasileiro, de 25 anos, chega aos "justiceiros" proveniente do Berço

O Fafe, que disputa a Liga 3, anunciou a contratação do médio Pablo. O jogador brasileiro, que fez a formação no Atlético de Mineiro, chega aos "justiceiros" proveniente do Berço, onde, na presente temporada, realizou 26 jogos, apontou nove golos e fez três assistências.

Nas primeiras declarações como jogador do Fafe, o centrocampista afirmou que "sempre ouvi falar bem do Fafe, sei que é um clube de tradição, ambicioso, bem estruturado e com uma massa adepta presente e ferrenha. Todos esses aspetos atraíram-me e fizeram com que aceitasse fazer parte deste projeto".

O atleta de 25 anos falou ainda dos objetivos pessoais e da equipa. "O meu objetivo é viver uma época de vitórias. Ao assinar pelo Fafe, eu assumo o compromisso de dar o melhor de mim e de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. O sucesso coletivo é a principal meta e, junto com ele, virão, certamente, coisas boas a nível individual", apontou.

Em Portugal, Pablo também representou o Varzim, entre 2018 e 2021, tendo marcado 21 golos com a camisola do conjunto poveiro.