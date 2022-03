Fafe: primeiro jogo foi como uma final, com Didi na pele de herói

Uma vitória diante do Lourosa (2-0), com um golo de Didi, valeu os três pontos na estreia do novo treinador.

Um golo de grande penalidade no último minuto do encontro com o Lourosa, na jornada inaugural da fase de permanência da Liga 3, contribuiu para a vitória do Fafe (2-0), no jogo da estreia de Emanuel Simões no comando técnico.

Didi foi o responsável pela conversão do penálti e, em conversa com O JOGO, explicou a importância deste triunfo. "Era um momento importante para nós, porque estamos numa situação complicada em que queremos garantir a permanência. Partimos em desvantagem e, por isso, encarámos esse jogo como uma final", contou Didi a O JOGO, afirmando ter ficado "feliz" pelo golo, sobretudo pelo "valor que teve para a equipa".

À partida para esse encontro, o Lourosa, que esteve muito perto de se qualificar para a fase de subida, assumia-se como favorito, sobretudo por jogar em casa, mas os fafenses mostraram que as estatísticas não vencem jogos. "Sabíamos que não éramos favoritos, mas também não vimos isso como algo negativo. O que se passou na fase anterior pode ter tido a sua importância, mas não é definitivo. Não é por termos acabado a baixo de outras equipas que nos achamos inferiores", expôs. Para o que resta da época, o objetivo é claro. "Estamos confiantes e vamos conseguir garantir a permanência", promete, analisando o próximo adversário, o Canelas 2010: "Vai ser um osso duro de roer, certamente, mas nós também temos o nosso valor e acreditámos em nós."

Com passagem por vários clubes, Didi mudou-se esta temporada para o Fafe. "Foi uma época difícil e com muita instabilidade de resultados. No entanto, o Fafe é um bom clube e dá-nos todas as condições para termos sucesso. A nível pessoal, sinto-me bem aqui. Gostaria de, neste momento, estar a lutar por outros objetivos", concluiu o médio de 28 anos, natural de Guimarães.