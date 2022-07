Fafe apresenta João Gonçalo e Patrão Correia como reforços para 2022/23

Guarda-redes e avançado passam a ser opções para o técnico Emanuel Simões.

O Fafe, equipa que milita na Liga 3, anunciou as contratações do guardião João Gonçalo e do atacante Patrão Correia.

O guarda-redes, de 22 anos, chega aos justiceiros proveniente do São Martinho onde, na última temporada, realizou 26 partidas. Ao longo da carreira, João Gonçalo representou o V. Guimarães, o FC Porto e o Padroense nos escalões de formação, tendo ainda jogado pelos sub-23 do Rio Ave e pelo Brito.

Já o avançado, de 20 anos, nascido na Guiné-Bissau, jogou ao serviço do Vila Chã na época transata, tendo somado 19 encontros e marcado 14 golos. No seu percurso futebolístico, Patrão Correia vestiu ainda as camisolas do Marinhais e do Vilar de Perdizes.