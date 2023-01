Fafe anuncia saída de Emanuel Simões

Fafe vai mudar de treinador

O Fafe, que compete na Liga 3, anunciou este saída do treinador Emanuel Simões: "Decisão surge após o treinador expressar, junto da Administração da AD Fafe, SAD, a vontade de sair, baseado no facto do mesmo acreditar que é necessária uma mudança", refere o clube minhoto.

Comunicado na íntegra

A Associação Desportiva Fafe SAD vem por este meio comunicar a saída do míster Emanuel Simões do comando do plantel de futebol sénior dos justiceiros.

Decisão surge após o treinador expressar, junto da Administração da AD Fafe, SAD, a vontade de sair, baseado no facto do mesmo acreditar que é necessária uma mudança.

Ao mister Emanuel deixamos uma palavra de extrema gratidão, por ter sempre demonstrado enorme profissionalismo e dedicação enquanto esteve ao serviço do nosso clube. Muito obrigado por tudo mister, que o seu futuro seja repleto de sucesso!".