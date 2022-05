Ex-FC Porto vai ser reforço do Estrela da Amadora 

Papalele, que deu nas vistas no Montalegre, da Liga 3, esta temporada, vai mudar-se para o Estrela da Amadora

Papalele vai ser jogador do Estrela da Amadora, na próxima temporada, apurou O JOGO. O avançado cabo-verdiano, 24 anos, deu nas vistas no Montalegre, esta época, para onde se mudou depois de ter iniciado o ano no Leixões, ao apontar seis golos em 26 jogos.

Chegou a Portugal em 2019/20, para representar o FC Porto B, vindo do Mindelense. Trata-se, assim, do regresso do dianteiro à Liga SABSEG.