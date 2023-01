"Estivemos dez jogos sem vencer e muita gente pôs em causa o nosso trabalho"

Kiko integra a defesa do Montalegre, que não sofre golos há quatro jogos. Equipa fez série de cinco triunfos.

O Montalegre foi a equipa que mais cresceu na Liga 3. Depois de uma série de dez jogos em que não conseguiu qualquer triunfo, seguiram-se cinco vitórias consecutivas, sendo que nas últimas quatro jornadas a baliza também ficou trancada.

"O segredo tem sido o trabalho. Passámos dez jogos sem vencer no campeonato e muita gente pôs em causa o nosso trabalho, mas quem fez a equipa, o treinador, o presidente e o diretor-desportivo, acreditaram sempre em nós", diz Francisco Carneiro, Kiko na camisola, um dos esteios da defesa do Montalegre, a O JOGO sobre a recuperação na classificação. Desde que reassumiu a titularidade, o Montalegre não sofre golos.

"Trabalhámos sempre para melhorar todos os aspetos que errávamos e agora estamos numa fase positiva e a ter o sucesso que esperávamos desde o início da época. Sou um jogador inteligente, muito rápido e, apesar da minha idade, sinto que já tenho alguma maturidade em termos de jogo", avalia o central, 22 anos, que na época passada representava o Valadares, do Campeonato de Portugal, e esta temporada deu o salto para a Liga 3. "Queria dar um passo em frente, ir para uma Liga nova, que me desse mais visibilidade e onde pudesse pôr em prática tudo aquilo que tinha aprendido nos anos anteriores. Havia outras opções, mas o projeto do Montalegre foi o que me chamou mais a atenção", explica.

Em Trás-os-Montes, Kiko encontrou "um clube muito humilde, diferente de todos os outros, muito familiar", mas onde "nada falta" aos jogadores, deixando-os "muito confortáveis". A quatro pontos do quarto lugar, o defesa vê a subida progressiva na classificação com entusiasmo. "Nunca deixámos de acreditar, nenhum jogador pensa para baixo. Todos queremos dar o melhor pelo clube e melhorar as nossas vidas, e isso passa por lutar pelo quarto lugar", remata Francisco Carneiro.