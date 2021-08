"Estava a chorar com toda a gente e ouvir a voz dele foi pior"

U. Santarém >> Miguel Rodrigues esteve mais de 24 meses sem jogar. Voltou no fim de semana passado, carimbou a vitória no último minuto e chorou

De 19 de maio de 2019 a 14 de agosto de 2021 vão dois anos e quase três meses. Este foi o tempo de paragem de Miguel Rodrigues, central que foi ao fundo do poço resgatar a carreira para voltar a sorrir, na Liga 3, com a camisola do União de Santarém. "Estive emprestado meio ano ao Estoril, em 2018/19, e na época seguinte achava que ia fazer a pré-época. No último dia de férias soube que não seria integrado no plantel principal e fiquei a trabalhar à parte, em piso sintético. Comecei a apresentar queixas de pubalgia, entretanto o mercado fechou e a situação agravou-se bastante em janeiro", conta.

"Em janeiro rescindi com o Rio Ave, estava exausto e quase a entrar em depressão... atualmente tenho 81 quilos, mas naquela altura tinha 71. Perdi muito peso. Depois veio a covid-19 e foi complicado para fazer a recuperação", acrescenta.

Foi internacional sub-21, mas uma pubalgia afastou-o dos relvados. Conta que esteve quase "em depressão" e pagou do próprio bolso todos os tratamentos. Tem como objetivo voltar à I Liga

Para se os tratamentos médicos, Miguel Rodrigues contou com a ajuda da família porque, garante, mais ninguém queria saber. "Quando não está tudo bem, ninguém te ajuda. Em agosto fui visto por Henrique Jones, especialista em pubalgia. Primeiro, fiz fatores de crescimento, mas continuava a sentir desconforto e fui, então, operado, em dezembro de 2020. Paguei tudo do meu bolso, cirurgia, ginásio, piscina...", recorda. Foi então que a luz ao fundo do túnel começou a aparecer ao jogador, de 28 anos. "Em março, integrei o plantel do U. Leiria para recuperar e em junho assinei pelo U. Santarém. Sou de Fátima, queria ficar perto de casa e acreditaram em mim quando ninguém mais o fez. Só precisava de uma oportunidade", atira.

E à primeira chance, Miguel correspondeu: deu a vitória na primeira jornada da Liga 3, por 2-1, no Oriental Dragon, com um golo no último minuto. "Eu disse que ia ter um dia especial. Deram-me a braçadeira de capitão e no final perguntaram-me se eu era bruxo", conta.



Lágrimas partilhadas com o irmão

Rui Rodrigues, irmão de Miguel, também se transferiu para o U. Santarém neste defeso. Saiu aos 61" da partida com o Oriental Dragon e viu do banco o momento emotivo do irmão. "Se ele foi o primeiro a vir ter comigo? Ele não é muito rápido [risos]. Estava a chorar com toda a gente à minha volta e ouvir a voz dele foi pior", revela. "Já joguei na Liga Europa, na I Liga, fui internacional sub-21, estive pré-convocado para a Seleção A e, mais do que um sonho para mim, é um objetivo voltar à I Liga. Sei que posso lá chegar", concluiu.