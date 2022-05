"Espero conquistar mais alguns troféus antes de terminar a carreira"

Declarações de Ulisses Oliveira, médio do Torreense, que no sábado conquistou a Liga 3.

O Torreense venceu no sábado a Oliveirense no desempate através de grandes penalidades, por 5-3, depois do empate 1-1 no prolongamento e no tempo regulamentar da final da Liga 3, disputada em Oeiras.

O médio Ulisses Oliveira, de 33 anos, ajudou à conquista do título e, em declarações à sua assessoria, analisou a partida e o resultado.

"O resultado foi meio enganador, porque controlámos a partida e num lance isolado cometemos a grande penalidade. O nosso grupo é tão forte mentalmente que sabíamos que não íamos perder aquele jogo. Conseguimos o empate e fomos para os penáltis muito motivados. Como resultado, entrámos para a história do clube", começou por dizer, antes de de falar em "conquista histórica" e dos desejos que tem para o resto da carreira.

"Foi uma conquista histórica e o meu primeiro troféu aqui na Europa. Eu, especialmente, chegava sempre perto mas não alcançava. Espero conquistar mais alguns antes de terminar a carreira. O meu contrato termina em junho e deixo na mão de Deus para ver o que acontecerá. Agora é tempo de aproveitar as férias, mas sem me desligar, para chegar pronto para a próxima temporada", concluiu.