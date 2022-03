Entusiasmo a crescer em Setúbal e Bonfim regressou às boas casas

Jogadores do V. Setúbal em comunhão com os adeptos

O Estádio do Bonfim, com 18 mil lugares, registou uma grande moldura humana frente ao Alverca. Entusiasmo promete crescer na etapa de subida.



A grande multidão de sadinos que rumou ao Estádio do Bonfim para dar força ao Vitória de Setúbal, naquela que foi a derradeira e decisiva jornada da primeira fase, veio reforçar o momento de harmonia entre o emblema setubalense e os adeptos, que anseiam pelo regresso aos campeonatos profissionais.

O Vitória estava obrigado a vencer para garantir um lugar na fase de subida à Liga SABSEG e cumpriu a missão mesmo reduzidos a dez elementos desde a primeira parte, com muito apoio nas bancadas. O duelo com o Alverca bateu o recorde de assistências da prova, com mais de 3.500 adeptos no estádio e, após o apito final, jogadores e público protagonizaram um momento de união ao entoar em uníssono um dos cânticos do clube.

O carinho dos adeptos pelo clube é uma das imagens de marca do Vitória de Setúbal, que em 2018/19, na Liga NOS e sem as restrições da pandemia, foi o oitavo classificado na lista de assistências. Esperam-se agora novas ondas de apoio aos sadinos para os jogos decisivos que se aproximam, diante de União de Leiria, Oliveirense e Braga B.

Nuno Pinto, uma das figuras do clube nas últimas temporadas - continuou, apesar da despromoção aos escalões não profissionais -, viu vermelho na primeira parte, mas haveria de ser outro dos grandes símbolos do emblema do Sado a dar o triunfo perante os ribatejanos. Zequinha vestiu a pele de herói aos 58", garantindo três pontos decisivos e mantendo o registo sem derrotas de Filipe Moreira. O treinador, o terceiro a assumir o leme, após Toni Pereira e Pedro Gandaio, estreou-se com um triunfo, por 2-0, diante do Oriental Dragon, empatou, depois, a uma bola, na Malveira, perante o Cova da Piedade, e na derradeira ronda recebeu e bateu o Alverca, no sábado passado.