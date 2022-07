Eduardo Barbosa, o futuro engenheiro que já é artista no futebol

Foi o único jogador da formação promovido no São João de Ver. A aposta é um estímulo, mas quer continuar a conciliar futebol com o curso de engenharia.

Eduardo Barbosa é um nome desconhecido para muitos, mas o jovem, de 19 anos, natural de S. João de Ver, é um caso raro, pela capacidade que demonstra em vingar em duas vertentes distintas.

A jogar futebol desde os quatro anos, tendo iniciado a carreira no Feirense, o avançado passou também por Rio Meão e Sanjoanense, antes de chegar às mãos de Henrique Nunes, que, após uma pré-época convincente, assegurou-lhe um lugar no plantel da equipa principal. Paralelamente, Eduardo Barbosa está a tirar o curso de engenharia eletrotécnica na FEUP, onde entrou com média de 17,7 valores. "Há que saber distinguir as duas coisas. O futebol é um objetivo, é um sonho, e a faculdade é um plano alternativo, pois o futebol pode não ser tão certo", sublinhou o avançado, que quer manter-se "focado nas duas atividades", com os treinos a ocorrerem de manhã e a tarde a ser mais dedicada aos estudos.

Sobre a conquista do espaço no S. João de Ver, o avançado viu o mérito ser recompensado. "Foi um sentimento de orgulho enorme, um autêntico sonho. Vejo que o trabalho que fui desenvolvendo está a tornar-se numa realidade", vincou, não vendo como desvantagem o facto de trabalhar com atletas mais maduros, mas antes "um fator de aprendizagem", agradecendo também a Henrique Nunes, "um treinador sempre presente, que dá bons conselhos e transmite confiança". Na época anterior, quando competia nos sub-19 da I Divisão Distrital de Aveiro, terminou com 34 jogos, 18 golos e 22 assistências e chegou a trabalhar com os seniores, mas agora espera estrear-se em jogos oficiais. "Sou um jogador de muita garra, entrega, não dou um lance por perdido. Sou muito persistente e um jogador de equipa", descreveu, prevendo que o clube lute pelos lugares cimeiros. "É mais importante olhar para a parte de cima da tabela e estamos a preparar-nos para grandes batalhas. O objetivo é ser melhor a cada dia que passa", finalizou o avançado e futuro engenheiro.