"Dou o exemplo de Rúben Amorim, campeão há dois anos. Já tem que mudar tudo?"

O treinador Bruno China pede o apoio dos adeptos poveiros para a luta da permanência depois da tremenda desilusão que foi a fase de subida

Falhado o apuramento para a fase de subida da Liga 3, o Varzim inicia, este sábado, o seu percurso na fase de manutenção, deslocando-se ao reduto do São João de Ver. "Com um sentimento de desilusão, frustração e tristeza" por não ter conseguido o grande objetivo da época, o técnico Bruno China promete "encarar esta fase da melhor maneira possível". "Temos de encarar este cenário de frente. Temos que ser homens", avisou, garantido que "já foi feito o luto".

"O que está para trás já não conseguimos mudar e já não adianta chorar", completou o treinador dos varzinistas, deixando a certeza de que, apesar do insucesso na fase regular, "a forma de trabalhar não vai mudar". "Acreditamos naquilo que estamos a fazer e por isso não nos interessa mudar o caminho. Dou o exemplo do Rúben Amorim, que foi campeão há dois anos e este ano está em quarto lugar. Já tem que mudar tudo? Não me parece que faça muito sentido isso", disse Bruno China, que assumiu a equipa poveira a quatro jornadas do final da primeira fase.

"Dou o exemplo do Rúben Amorim, que foi campeão há dois anos e este ano está em quarto lugar. Já tem que mudar tudo? Não me parece que faça muito sentido isso" - Bruno China, treinador do Varzim

Sobre o duelo contra o São João de Ver, que venceu o Varzim duas vezes esta época, o treinador lembra que o adversário "também fez uma aposta para subir, tem qualidade e vai seguramente causar dificuldades". "Mas acreditamos no caminho e no trabalho que estamos a fazer", insistiu, deixando uma mensagem aos adeptos alvinegros: "Estamos tão frustrados quanto eles. Sei que são apaixonados pelo clube, vivem isto de uma forma muito intensa e e viveram uma desilusão muito grande. Para o ano, se Deus quiser, o Varzim vai ter uma nova oportunidade para subir de divisão, mas, agora, peço que nos ajudem como fizeram até aqui, para conseguirmos o objetivo da permanência".