Dois clubes na pele de favoritos na fase de subida da Liga 3: as equipas e as figuras

Arranca nste sábado a segunda fase, mas a etapa de promoção só começa no domingo. Treinadores que vão lutar pela permanência definiram os candidatos.

Alverca e U. Leiria são os favoritos à subida direta na etapa de promoção da Liga 3, que começa domingo, embora a fase de permanência/descida arranque já neste sábado. A opinião é da maioria dos treinadores que vão lutar pela salvação.

Recorde-se que os oito apurados para as decisões foram divididos em dois grupos de quatro emblemas. Os líderes sobem à Liga SABSEG e os segundos disputam um play-off, a duas mãos, sendo que o vencedor terá ainda de defrontar o antepenúltimo da II Liga.

No painel ouvido por O JOGO, só Oliveira do Hospital e Sporting B não responderam, mas a tendência foi clara: o Alverca recolheu oito nomeações e o U. Leiria nove. "O U. Leiria, se mantiver a tendência, é favorito. E o Alverca fez uma ponta final de campeonato muito forte", considera José Vala (Caldas). "O U. Leiria é a equipa mais bem apetrechada para subir", opina José Manuel Viage (Montalegre). "O Alverca montou uma estrutura forte e tem apresentado uma regularidade boa. O U. Leiria, se mantiver o nível exibicional, é um dos maiores candidatos", acrescenta Alexandre Ribeiro (Anadia). "Apresenta poucas fragilidades", comenta Hélder Pereira (Lourosa). Contudo, Miguel Valença deixa reserva. "O Braga B na série do U. Leiria é uma incógnita, dependendo dos jogadores que apresentar", explica.

O Felgueiras acabou em primeiro na zona norte e por isso também é apontado como candidato por três técnicos. Igual número de menções teve a Oliveirense; o Torreense recebeu duas e o Braga B foi destacado por Henrique Nunes (SJ Ver). V. Guimarães B e V. Setúbal, sem nomeações, parecem partir com estatuto de "outsiders". "O Braga B tem jovens com talento e muito dinâmicos. O Torreense tem um plantel de grande valor individual", comenta Henrique Nunes. "Em teoria, os favoritos são os que ficaram em primeiro nas séries da primeira fase. Mas parte tudo do zero", lembra Sandro Mendes. Têm a palavra os clubes.

Série 1

Felgueiras

Treinador: Bruno China

Figura: Théo Fonseca

O Felgueiras venceu a zona norte à boleia de um coletivo coeso, montado por Bruno China, que tem vindo a surpreender nesta Liga 3. Théo Fonseca, com nove golos em 19 jogos, está a destacar-se.

V. Guimarães B

Treinador: Moreno

Figura: Luís Esteves

O V. Guimarães B foi o último a norte a garantir o bilhete para a subida e com guião digno de um filme de suspense. Tem vários jogadores que alternam entre as equipas A e B, mas Esteves destaca-se.

Torreense

Treinador: Nuno Manta

Figura: Mateus

O Torreense montou uma equipa com uma aposta clara na subida e com experiência de I Liga. A começar no treinador (Nuno Manta) e a acabar em Mateus, que é o melhor marcador, com nove golos.

Alverca

Treinador: Argel

Figura: Ricardo Rodrigues

O Alverca melhorou muito com a entrada de Argel a meio da época, tanto é que chegou a conseguir uma série de sete vitórias consecutivas. Rodrigues, com seis golos, é o trunfo de um ataque rico em opções.

Série 2

Braga B

Treinador: Artur Jorge

Figura: Álvaro Djaló

O Braga B perdeu várias peças-chave para a equipa principal, mas soube reinventar-se e garantiu com mérito a presença na fase de subida. Álvaro Djaló tem feito esquecer Rodrigo Gomes e Vitinha.

Oliveirense

Treinador: Fábio Pereira

Figura: João Paredes

A Oliveirense chegou da Liga SABSEG e vai tentar que esta seja uma viagem de ida e volta. João Paredes (12 golos em 19 jogos) é o abono de família e leva seis remates certeiros nas últimas quatro partidas.

U. Leiria

Treinador: Bino Maçães

Figura: Gonçalo Gregório

O U. Leiria é um crónico candidato e o sonho de voltar, pelo menos, à II Liga é antigo. A entrada de Armando Marques na SAD aumentou essa aposta e na frente mora o goleador da prova: Gonçalo Gregório.

V. Setúbal

Treinador: Filipe Moreira

Figura: Zequinha

O V. Setúbal vai no terceiro treinador da época e conseguiu na última jornada continuar a sonhar com a subida. Os símbolos Nuno Pinto, Semedo e Zequinha comandam a ambição no Sado.