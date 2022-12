Diogo Ramalho sente-se "um jogador à Varzim, que dá a vida, a alma, com muita raça"

Diogo Ramalho mostrou-se na vitória sobre o Paredes, assinando uma boa exibição na estreia a titular. O médio promete trabalhar duro para ser titular mais vezes, depois de uma primeira passagem pelo clube na qual só alinhou pela equipa B, porque "o futebol é feito de oportunidades".

O médio Diogo Ramalho estreou-se como titular pelo Varzim na Liga 3 e rubricou uma excelente exibição no triunfo por 1-0 sobre o Paredes, sendo, inclusive, considerado o "melhor em campo" pelo treinador Tiago Margarido. O jogador de 23 anos, que tinha sido expulso na estreia a titular, frente ao Vila Meã, na Taça de Portugal, apenas somava mais seis jogos como suplente utilizado, sabe que "o futebol é feito de oportunidades", reconhecendo que "a equipa tem estado bem e o pessoal que joga na minha posição também".

"Competia-me treinar e esperar pela minha oportunidade, agarrando-a com unhas e dentes assim que a tivesse. Mas o mais importante foi, sem dúvida, a vitória do Varzim", garante.

Natural de Perelhal, Barcelos, o médio começou no Fão e, na sua formação, esteve anda no Braga, Marinhas e Gil Vicente, onde se iniciou como sénior, passando, depois, por Varzim B, Mirandela e Leça, antes de regressar ao emblema poveiro. Numa altura em que se fala da necessidade de o Varzim contratar mais um médio, esta exibição de Diogo Ramalho pode valer-lhe outro estatuto no plantel, embora garanta que a equipa "não irá baixar de rendimento" seja qual o for o jogador que esteja naquela posição.

"O meu objetivo passa por ajudar o clube e ter o máximo de minutos possível, trabalhando para ter mais oportunidades", explica a O JOGO quem se sente "um jogador à Varzim, que dá a vida, a alma, com muita raça", além de estar sintonizado com "uma massa associativa incrível". "Neste jogo com o Paredes, quando fiquei com mais cãibras e pedi para me alongarem, foi incrível sentir o apoio deles", recorda, não tendo dúvidas que "os adeptos são o 12.º jogador" do Varzim, "um incrível poço de força para a nossa equipa".

Família está sempre nas bancadas

Apoio familiar foi algo que nunca faltou a Diogo ao longo da ainda curta carreira. "A minha família vem ver todos os jogos do Varzim e costumo pedir muitos bilhetes para que o possam fazer", conta o jogador minhoto, orgulhoso por já serem "varzinistas" e o "pilar" no seu percurso como futebolista. "Há dois anos estive aqui na equipa B e sempre acompanhámos o Varzim", reforça, enfatizando que no regresso ao clube poveiro encontrou-o "com mais condições e mais organizado, por mérito da Direção e da estrutura". "Não tem comparação, é bom ver que o clube está a evoluir", porque, frisa, "o clube e os adeptos precisavam disto".