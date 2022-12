Dia de festa para o Varzim: uma tradição com 107 anos em dia de Natal

O Varzim nasceu a 25 de dezembro de 1915, resultando, então, da fusão de dois clubes poveiros.

O histórico Varzim celebra este domingo 107 anos e, como manda a tradição, realizam-se em pleno dia de Natal as cerimónias protocolares de aniversário, começando pelas 10 horas com o hastear da bandeira no estádio do emblema poveiro.

Os associados alvi-negros deslocam-se depois ao cemitério nº. 1 da Póvoa de Varzim para a tradicional homenagem aos fundadores do clube e a alguns notáveis associados falecidos recentemente, incluindo os antigos jogadores Mário Cunha e José Marques.

Fundado a 25 de Dezembro de 1915, o Varzim resulta da fusão do União Futebol Clube e Póvoa Sport Club por um grupo de rapazes apaixonados por futebol, acabando por se tornar a grande bandeira da cidade ao longo da sua história.

Contando com 21 presenças no escalão maior, onde esteve pela última vez na época de 2002/2003, o Varzim compete agora na Liga 3 depois da descida ao "inferno" na última temporada.