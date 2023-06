Defesa do Felgueiras conta com uma cara nova: Pedro Rosas

Reforço para o clube da Liga 3 oficializado esta quinta-feira.

Pedro Rosas é reforço do Felgueiras, clube da Liga 3. O defesa, que tanto pode atual como central como lateral-esquerdo, foi oficializado esta quinta-feira.

Pedro Rosas, 22 anos, atuou na última temporada ao serviço do Real SC, registando ainda passagens por Gondomar e pela equipa sub-23 do Vitória. Foi formado no Feirense.

Em 2022/23 realizou 29 jogos e apontou um golo.