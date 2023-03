Decisão na última jornada: Braga B na fase de subida da Liga 3, Varzim cai por terra

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Braga B venceu o São João de Ver por 1-0 e terminou a fase regular no quarto lugar da Série A da Liga 3, assegurando a presença na fase de subida. O Varzim perdeu em Paredes, também por 1-0, e acabou em quinto.

À partida para a 22.ª e última jornada da fase regular da Liga 3, na Série A, o Varzim era o quarto colocado, com 33 pontos, e o Braga B seguia em quinto, com 32. Mas houve troca de posições, vistos que os arsenalistas venceram, por 1-0, na receção ao São João de Ver e os varzinistas perderam (1-0) em Paredes.

Assim sendo, o Braga B vai disputar a fase de subida à II Liga, juntamente com Felgueiras (1.º), Lank Vilaverdense (2.º) e Sanjoanense (3.º), no que à Série A diz respeito. O Varzim, terminando no quinto posto, disputará a fase de permanência na Liga 3, tal como Canelas 2010, São João de Ver, Paredes, Fafe, Anadia, Montalegre e V. Guimarães B.

Da Série B, recorde-se, Amora, União de Leiria, Alverca e Belenenses vão disputar a fase de subida. Sporting B, Caldas, Oliveira do Hospital, Académica, V. Setúbal, Fontinhas, Real Massamá e Moncarapachense tentarão a permanência no terceiro escalão.