O central tinha assinado pelo clube a custo zero, em julho do ano passado.

O Felgueiras, segundo classificado da Série A da Liga 3, rescindiu, por mútuo acordo, com David Santos.

O jovem central brasileiro, de 21 anos, tinha assinado pelos felgueirenses a custo zero, em julho, após em janeiro do último ano ter sido emprestado pelo Grêmio Anápolis, do Brasil.

O jogador termina a ligação ao clube sem qualquer participação em jogos oficiais.