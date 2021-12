David Kong deixa França e volta a Portugal para representar o Oriental Dragon

Defesa-central/médio-defensivo de 26 anos nascido em Macau.

O Oriental Dragon, nono classificado da Série B (zona sul) da Liga 3, oficializou a contratação de David Kong, defesa-central/médio-defensivo de 26 anos nascido em Macau, mas com passaporte português e que jogava no Bordéus B (França), desde 2018/19.

Formado no Benfica de Macau e MFADevelopment, David Kong chegou a Portugal em 2010/11 para jogar nos juvenis do Benfica e passou, depois, pelos sub-19 do Feirense, Mafra, Loures, Cova da Piedade, Braga B e Boavista B.