David Caiado, da Académica, coloca um ponto final na carreira: "É um até já"

Terminou a formação no Sporting e teve um vasto percurso, inclusive no estrangeiro.

David Caiado anunciou este sábado o ponto final na carreira de futebol, através de um vídeo divulgado pela Académica, onde jogou em 2023/23, nas redes sociais.

"Chegou a hora. A hora de dizer adeus aos relvados. 18 anos como jogador de futebol profissional que terminam. Vivi o sonho do pequeno David que nasceu no Luxemburgo e veio cedo para Portugal. Que viveu e jogou na Polónia, Chipre, Bulgária, Ucrânia, Espanha e Roménia. Conheci jogadores e treinadores que marcaram a minha vida e agradeço a todos pelo que me deram durante estes 18 anos. De forma especial, agradecer aos meus pais, à minha irmã, à minha esposa e à minha filha. Estiveram em todos os momentos maus e estiveram do meu lado a sorrir nos bons momentos. Obrigado por tudo! Não é um adeus, é um até já", disse o agora ex-jogador de 36 anos.

Caiado terminou a formação no Sporting e chegou a fazer um jogo pela equipa principal. Em Portugal representou ainda Estoril, Trofense, V. Guimarães e Penafiel. No estrangeiro passou por Zaglebie Lubin (Polónia), Olympiakos Nicosia (Chipre), Beroe (Bulgária), SC Tavriya e Metalist (ambos da Ucrânia), Ponferradina (Espanha), Gaz Metan, Hermannstadt e Steaua de Bucareste (todos eles da Roménia).