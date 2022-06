Da chamada de Klopp ao Felgueiras: "Gostava de dar o salto para outro patamar"

Paulinho recordou época de valorização de uma equipa desconhecida, que só não subiu por detalhes.

O Felgueiras foi das maiores surpresas da Liga 3. O plantel foi construído em contrarrelógio, por Bruno China só ter assumido o comando técnico em julho e na opinião de Paulinho, que deixou o clube da terra onde é natural (Sanjoanense), a convite do treinador, esta campanha "foi extremamente positiva". "Nunca tinha representado o Felgueiras e gostei muito dos adeptos e das pessoas. No início, ninguém tinha expectativas sobre nós, mas demonstrámos que podíamos vencer qualquer equipa do campeonato e não só, como provámos na Taça de Portugal ao eliminar o Chaves e quase derrotar o Estoril", recordou o médio, que prevê que muitos jogadores deem o salto para outros patamares, após um ano em que a subida à Liga SABSEG esteve muito perto de se concretizar.

"Foram pequenos detalhes, no primeiro jogo da fase de subida, estávamos a ganhar e com mais em campo e deixámos o V. Guimarães B virar o jogo, pois os restantes resultados foram normais. Ganhámos em casa ao Alverca e Torreense... O início é que comprometeu", avaliou, corroborando com a pergunta de O JOGO sobre possíveis saídas. "Muitos jogadores saíram valorizados e vão dar o salto para a II e I Ligas. No início ninguém dava nada por nós, mas demonstrámos muita qualidade", sublinhou, dando como exemplos as transferências do lateral-direito Danilo Veiga (Gil Vicente) e do avançado Théo Fonseca (Famalicão), exemplos que gostaria de seguir.

"O Felgueiras chegou a propor-me a renovação, ainda está tudo em aberto, mas gostava de dar um salto para um patamar superior, apesar de a Liga 3 ser interessante", contou o jogador de 24 anos, assumindo-se como "um médio que gosta de construir jogo, recuperar bolas, aparecer para finalizar e participar em todas as fases do jogo" e que em 2022/23 espera "não ter lesões".



Chamada de Klopp foi incrível

Aos 16 anos, a vida de Paulinho mudou completamente. O jogador estava na Sanjoanense, no CdP, sob o comando de Pepa, quando um dos adjuntos de Jurgen Klopp, que tinha trabalhado com o médio nas camadas jovens do FC Porto (Pepijn Lijnders), o levou para o Liverpool. "Foram momentos mais marcantes, deram-me muita experiência de vida e futebolística. Cheguei a ser convocado para a primeira equipa do Liverpool, na FA Cup, aos 19 anos. Foi incrível estar envolvido com jogadores de top mundial", lembrou, destacando Philipe Coutinho e Firmino como os mais impressionantes. No Wolwerhampton, também elogiou Moutinho e Pedro Gonçalves.