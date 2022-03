Confira como ficaram definidas as séries da fase de subida da Liga 3

Todas as equipas partem com zero pontos e jogam a duas voltas, num total de seis jogos.

A fase de subida à Liga SABSEG concentra os quatro primeiros de cada série, divididos entre Série 1, com o primeiro e quarto da zona norte e o segundo e terceiro da zona sul (Felgueiras, V. Guimarães B, Alverca e Torreense) e Série 2, com o primeiro e quarto da zona sul e segundo e terceiro da zona norte (Leiria, V. Setúbal, Oliveirense e Braga B).

Todas as equipas partem com zero pontos e jogam a duas voltas, num total de seis jogos. Sobem à Liga SABSEG os primeiros de cada agrupamento, enquanto os segundos disputarão um play-off, a duas mãos. O vencedor defronta outro play-off com o antepenúltimo da Liga SABSEG.

Do quarto classificado para baixo jogar-se-á a fase de permanência/descida em quatro agrupamentos. O quinto da fase regular entra nesta etapa com oito pontos, o sexto com sete pontos, o sétimo com seis e assim sucessivamente até ao 12.º entrar com um ponto.