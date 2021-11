Comunicação do Fafe distinguida pelo trabalho no mês de outubro

Prémio atribuído pela FPF

O trabalho realizado nas últimas semanas valeu o prémio de comunicação, que distingue o trabalho dos clubes da Liga 3 neste área, ao Fafe.

João Pedro Peixoto, diretor de comunicação, recebeu o galardão atribuído pela FPF, que premeia "as dinâmicas de uma comunicação que leva ao público os valores da competição".