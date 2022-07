Avançado alinhava no Pêro Pinheiro.

Francisco Miranda, mais conhecido como Chiquinho, é o segundo reforço do Caldas para a próxima temporada, após 19 renovações já acertadas e a entrada de Tuga.

O avançado, de 24 anos, chega do Pêro Pinheiro, onde apontou nove golos em 27 jogos. Com formação no Mafra, Chiquinho passou ainda pelo Torreense, Malveira, Vila F. Rosário e Ericeirense.