Chicotada no Pevidém horas depois de ser goleado

Clube anunciou a saída do treinador João Pedro Coelho, horas depois de ter perdido, em casa, com o V. Guimarães

O Pevidém anunciou esta quarta-feira a saída de João Pedro Coelho do comando técnico da equipa, horas depois de ter sido goleado, em casa, pelo V. Guimarães B, por 4-1, na 11.ª Jornada da série A da Liga 3.

"João Pedro Coelho e Pevidém acertaram a rescisão de contrato. Com duas subidas de divisão e uma taça AF Braga, foi e será um dos rostos do nosso crescimento. Não houve despedimento, desistência ou abandono. Houve futebol. De nível altíssimo. O Pevidém deseja por isso as maiores felicidades e conquistas, pessoais e profissionais, ao Mister João Pedro e restante equipa técnica. Cavaleiro para sempre! A direção", lê-se no comunicado emitido pelos minhotos.

O Pevidém está no último lugar da zona norte, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e nove derrotas em onze jogos.