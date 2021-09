Chicotada na Liga 3: Pedro Duarte de saída da Sanjoanense

Treinador não resistiu a mais uma derrota na série 1 da Liga 3

Pedro Duarte está de saída da Sanjoanense, apurou O JOGO. Os alvinegros averbaram a terceira derrota em quatro jogos na série 1 da Liga 3, a última das quais no dérbi com a Oliveirense, por 2-0.

Pedro Duarte assumira o comando técnico no início desta temporada, depois de o emblema de São João da Madeira ter sido repescado para a competição, em detrimento do Leça, que não cumprira os pressupostos financeiros para se inscrever no novo campeonato criado pela FPF.

A Sanjoanense já tinha sido eliminada da Taça de Portugal pelo Ançã, da AF Coimbra, e o treinador não resistiu aos maus resultados.