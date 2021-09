Casos de covid adiam jogo na zona norte da Liga 3

Montalegre reportou casos positivos de covid-19 no plantel e adiou o jogo com o Braga B

O Montalegre-Braga B, da série 1 (zona norte) da Liga 3 foi adiado para o fim de semana 16/17 de outubro, depois de os transmontanos terem detetado casos positivos de covid-19 no plantel. "Após serem realizados testes de despistagem à COVID-19 foram registados casos positivos no seio do plantel e da equipa técnica.

Foram suspensos de imediato os treinos, contactadas as autoridades de saúde e seguidas as diretrizes da DGS.

Refira-se, ainda, que todos os infetados se encontram sem sintomas e a recuperar normalmente.

Por tudo isto, o jogo contra a equipa B do SC Braga, a quem agradecemos desde já a disponibilidade e compreensão, que estava marcado para sábado foi adiado e será reagendado para o fim de semana de 16/17 de outubro, data que confirmaremos posteriormente", lê-se no comunicado emitido pelo emblema orientado por José Manuel Viage.