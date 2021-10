Casos de covid-19 no plantel do Caldas adiam a visita ao Estádio do Bonfim

Partida da Liga 3 foi adiada para o último mês deste ano

Um surto de covid-19 no plantel do Caldas causou o adiamento do jogo com o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim, relativo à sétima jornada da Liga 3, previsto para o próximo sábado (15 horas). O desafio irá realizar-se, por isso, em 21 dezembro, às 19h30.

"Caldas vem informar que, devido ao aparecimento de casos relacionados com a covid-19 no seu plantel sénior, o jogo de amanhã frente ao Vitória FC, a contar para a 7.ª jornada da Liga 3, foi adiado", anunciou o quinto classificado da série B (zona Sul).

O clube das Caldas da Rainha, que não especificou quantos jogadores testaram positivo, expressou o agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol e ao V. Setúbal pela "compreensão e disponibilidade" para o adiamento do jogo.