Casos de covid-19 após o Natal deixam a Oliveirense em isolamento profilático

Clube de Oliveira de Azeméis alinha no terceiro escalão português.

Após serem detetados casos positivos de covid-19 no plantel da Oliveirense no regresso aos trabalhos depois do Natal, os jogadores e equipa técnica do emblema de Oliveira de Azeméis estão em isolamento profilático como medida preventiva.

"A quando do regresso dos trabalhos, a UDO testou todos os elementos afetos à equipa profissional para regressarem em segurança aos trabalhos e foram detetados alguns casos positivos de covid-19", revelou o clube num comunicado, adiantando ainda que foram tomadas as "devidas precauções".

A Oliveirense destacou também a "disponibilidade e colaboração" da Federação Portuguesa de Futebol, bem como das autoridades de saúde locais e do grupo Trofa Saúde.

No plano desportivo, a equipa ocupa atualmente o terceiro lugar da Série A da Liga 3.