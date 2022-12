Canelas multado por mensagens e "fotografias impróprias" postas no balneário do Varzim

Segundo a deliberação do Conselho de Disciplina da FPF, a mensagem colada nas áreas destinadas aos elementos da comitiva poveira, juntamente com as fotografias "grosseiras", era: "Até ao cu lhes vamos."

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF puniu o Canelas 2010, da Série A da Liga 3, com uma multa de 1020 euros devido a mensagens e fotografias impróprias colocadas no balneário e no banco de suplentes do Varzim, no jogo do passado sábado, da décima jornada, que terminou com a vitória dos gaienses, por 3-2, e a perda de liderança por parte dos poveiros. A partida marcou o regresso do treinador Tiago Margarido a Canelas, agora como adversário.

Segundo o CD, cerca de duas horas antes de o jogo começar o delegado da FPF fez a habitual vistoria às instalações e "identificou que existiam fotografias coladas, no interior do balneário da equipa visitante (Varzim), na parede contígua à porta de acesso ao balneário da mesma equipa, e no banco de suplentes desta, com mensagens escritas ["até ao cu lhes vamos"] e imagens suscetíveis de serem consideradas grosseiras ou impróprias".

Após verificar essa situação, prossegue o CD, o delegado confrontou um dirigente do Canelas, que estava a acompanhar as vistorias, "que disse desconhecer quem as [às fotografias] tinha colado e com que propósito, e retirou-as de imediato".

O sucedido foi registado e não passou impune, com o clube gaiense a ser também punido com multa de 1530 euros pela "violação de dever legal relativo à organização ou segurança de espetáculo desportivo - falta de comparência de assistentes de recinto desportivo".

O JOGO contactou os dirigentes do Canelas para obter uma explicação sobre o sucedido, mas foi informado que a haver uma reação esta seria feita em comunicado.