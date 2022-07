Canelas foi recrutar reforço no… Benfica

Gustavo Mendonça, que na época passada representou os sub-19 das águias é o sétimo jogador adquirido pelos gaienses para a próxima temporada, sabe O JOGO. O médio, de 19 anos, começou a jogar futebol no Amares, de onde é natural, tendo passado os últimos sete anos ao serviço dos encarnados...

Gustavo Mendonça, que na época passada participou em 21 jogos pelos juniores sub-19 do Benfica e fez parte do plantel que venceu a Youth League, é reforço do Canelas, sabe O JOGO.

O médio, de 19 anos, natural de Amares, onde iniciou a sua formação, passou depois pelo Póvoa Lanhoso, tendo nas últimas sete temporadas representado o clube da Luz, onde chegou a trabalhar com alguns craques como Paulo Bernardo e Henrique Araújo, que agora estão na equipa principal das águias.

Mendonça é o sétimo reforço do Canelas, que agora é comandado pelo treinador Paulo Silva, após as entradas do lateral-direito Gonçalo Lixa, do central Bruno Nascimento, do médio Iko Caetano e dos avançados Kenedy Cô, Gabriel Pajé e Vitinho.