Canelas foi eleito a melhor equipa no mês de janeiro

Tiago Margarido, treinador do Canelas

Tiago Margarido continua a surpreender na Liga 3, onde no primeiro mês do ano, somou nove pontos em quatro jogos, que contribuíram para os gaienses subirem à liderança da zona norte.

A Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer, esta segunda-feira, os prémios da Liga 3 relativos ao mês de janeiro, destacando-se o Canelas 2010 como a melhor equipa da competição.

Num mês em que se disputaram quatro jornadas, o Canelas venceu três partidas e somou nove pontos, sendo, a par do Torreense, a equipa com mais pontos conquistados durante o primeiro mês do ano.

A equipa orientada pelo jovem treinador Tiago Margarido é a grande sensação da competição. Longe do favoritismo de outros candidatos, o Canela é líder e foi, mais uma vez premiada pela FPF.