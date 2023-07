Bruno Miguel vai reforçar os gaienses, que militam na Liga 3.

Bruno Miguel é o sétimo reforço do Canelas, sabe O JOGO. O guarda-redes, de 22 anos, que fez grande parte da formação no V. Guimarães, chega do Marítimo, onde na época passada alinhou pela equipa B (19 jogos) e sub-23 (quatro jogos).

Além de Bruno Miguel, os gaienses já contrataram João Soares, Dani Gabriel, Rodrigo Leite, Vinícius Moreira, Luan e Afonso Sousa.