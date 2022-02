Canelas 2010-Oliveirense adiado devido ao mau tempo

Marcação das linhas de jogo foi impossibilitada pela chuva

O Canelas 2010-Oliveirense, jogo relativo à 19.ª jornada da Série A da Liga 3, previsto para se realizar esta tarde (15h), foi adiado devido à forte queda de chuva, que impediu a marcação das linhas de jogo no relvado do recinto do emblema gaiense.

A partida entre, respetivamente, o segundo e o quarto classificado, a distarem dois pontos na classificação da competição, vai decorrer, por isso, na segunda-feira (em hora a confirmar).