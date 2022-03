Canelas 2010 queixa-se das arbitragens e vai enviar exposição à FPF: "O nosso jogador foi agredido com uma cotovelada"

Gaienses queixam-se da arbitragem do jogo com o Montalegre e dizem que o próprio juiz pediu "desculpa" pelos erros cometidos

Envolvido na luta pelo acesso à fase de subida da Liga 3, o Canelas 2010 emitiu um comunicado a criticar as arbitragens dos últimos "dois jogos", revelando que vai enviar uma "exposição" ao Conselho de Arbitragem da FPF. "O C.F. Canelas 2010 conquistou por mérito próprio e para muitos de forma surpreendente o acesso à Liga 3 e esta época, para muitos, de forma surpreendente e por meritocracia, também se encontra a disputar o acesso à fase de subida da Liga 3. O Canelas 2010 com grandes limitações, devido à da falta de apoios e de receitas que a competição gera, tem cumprido com grande esforço e escrupulosamente com os seus profissionais, contribuindo para o sua formação, desenvolvimento e exposição", lê-se.

"O jogo do passado domingo, frente ao CDR Montalegre, foi mesmo um exagero. O nosso jogador Léo Araújo foi agredido, dentro da área do Montalegre, com uma cotovelada, tendo mesmo necessidade de receber tratamento hospitalar onde foi suturado com 7 pontos e nem falta foi, já os bloqueios dum atleta do C.F. Canelas 2010 foi punido com vermelho directo. O Canelas 2010 enaltece a atitude do árbitro, o sr. Vasco Almeida, no final do jogo, onde num acto de grande humildade, assumiu os seus erros perante os nossos atletas, o que não devolvendo a verdade desportiva não deixa de ser uma atitude digna de registo.

Os gaienses pedem VAR em todos os jogos da competição, na próxima temporada. "Esta semana foi amplamente noticiado nos órgãos de comunicação social a introdução do VAR em todos os jogos da fase de subida, medida que aplaudimos não medida em que visa a diminuição dos erros de arbitragem e que apenas peca por não se aplicar também aos jogos da fase de descida. Apesar de estarmos cientes da dificuldade de instalação desta medida, iremos propor ao Conselho de Arbitragem e à FPF que, enquanto organizadora da competição, que crie condições para que na próxima época desportiva o VAR possa ser uma realidade de todos os jogos da Liga 3. Iremos ainda propor ao Conselho de Arbitragem a criação de um grupo de trabalho, com a participação dos clubes, de forma a que se possam apresentar e discutir propostas para melhorar a qualidade das arbitragens em Portugal", acrescenta a nota.