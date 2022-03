Canelas 2010: avançado Onyeka já disse adeus à tristeza

Quer acabar a época "em grande", depois de falhado o objetivo de lutar pela subida.

O Canelas 2010 esteve perto de conseguir o bilhete de acesso à luta pela subida à Liga SABSEG, mas acabou por morrer na praia e agora procura garantir o mais rápido possível a permanência na Liga 3. Onyeka, autor do golo que valeu o empate na jornada inaugural desta fase de manutenção, garante que isso já faz parte do passado, embora reconheça que no plantel ficou um sentimento amargo. "Estamos tristes, mas é o futebol. Isso já é passado e o nosso foco é o momento atual", afirmou o ponta-de-lança nigeriano que chegou a Portugal aos 18 anos para representar os juniores do Leixões (2013/14).

O Canelas 2010 é o líder da Série 3, com mais quatro pontos que o último classificado, mas na opinião de Onyeka a permanência na Liga 3 está longe de garantida. "Ainda temos muito para trabalhar. No futebol nada é certo e temos que continuar a lutar", reconheceu o jogador, manifestando, contudo, confiança no que o futuro lhes reserva. "Vamos conseguir ficar na Liga 3, com certeza".

A cumprir a terceira temporada no emblema gaiense, Onyeka constata que esta é a sua melhor época no clube. Isto porque a sua melhor temporada em Portugal, recorda o jogador, foi na estreia como sénior, no Salgueiros (2014/15), pelo qual apontou dez golos em 15 jogos. Este ano soma oito tiros certeiros na conta pessoal e não tem dúvidas de que vai superar essa marca que é recorde de carreira. "Este ano arrisco mais em campo, estou a trabalhar mais e melhor e o treinador [Tiago Margarido] ajuda muito. Ele confia mais em mim, e quando um treinador confia em ti e sabe que podes resolver um jogo isso é bom", afirmou o nigeriano, que tem em Jackson Martínez (FC Porto) e Óscar Cardozo (Benfica) pontas-de-lança que começou a admirar desde que começou a aventura em terras portuguesas.