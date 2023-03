Campeão da primeira edição da Liga 3 analisa: "Qualidade subiu de nível"

O técnico Nuno Manta faz radiografia da prova e dos candidatos mais fortes

Após passagens pelos bancos de Feirense, Marítimo e Aves, todos no principal escalão, Nuno Manta voltou a ser feliz quando, em novembro de 2021, aceitou o convite do Torreense e terminou a época como o primeiro campeão da Liga 3, derrotando na final a Oliveirense, no Jamor. O treinador, de 44 anos, admite que não contava ter saído de Torres Vedras em setembro, numa fase tão precoce da II Liga, mas, quando as exibições não se aliam aos resultados, a rutura é inevitável.

Foi o vencedor da primeira edição da Liga 3. Como tem visto a evolução desta prova?

-Aproveito para enaltecer o feito que o Torreense alcançou na época passada e deixar uma nota de orgulho e satisfação pelo trabalho conseguido por todos os jogadores, equipa técnica e staff. Toda a gente participou e deu o máximo; foi com muito sacrifício, união e foco que conseguimos um feito inédito. Há 24 anos que o clube procurava subir de divisão, e foi fantástico juntar a isso ser campeão na primeira edição da Liga 3. Quero dar os parabéns à Federação pela prova que iniciou. Hoje em dia, toda a gente acompanha esta Liga 3 a nível nacional. O Canal 11 e os jornais vão fazendo muita propaganda. No ano passado, que foi o arranque, pode ter falhado um ou outro aspeto. Este ano, por aquilo que fui vendo, a qualidade aumentou, a competitividade também, e a luta pela qualificação para os primeiros quatro lugares e restantes foi até à última jornada . Há ainda o acréscimo de descerem duas equipas de cada grupo, e isso trará uma luta mais intensa.

Apostava nos oito clubes que se apuraram para a fase de subida ou houve alguma surpresa/desilusão?

-Recordando o início da competição, houve equipas que se assumiram como candidatas à subida, e havia outros clubes que, por terem descido de divisão, teriam suporte para a qualificação rumo à segunda fase. Houve três que me surpreenderam não estarem entre os quatro primeiros: Académica, V. Setúbal e Varzim. À exceção deste, que lutou até à última jornada pelo apuramento, os outros surpreenderam-me pela negativa. Realço o Länk Vilaverdense e o Felgueiras pela regularidade, e conseguiram meritoriamente ficar nesses lugares. O Amora não foi surpresa, já é um trabalho que vem de base do ano passado, reforçou-se com jogadores provenientes da II Liga e de patamares internacionais, e é uma equipa que tem alta percentagem de lutas pelo acesso à II Liga.

E quem são os dois grandes favoritos a subir, e já agora o mais forte a suceder-lhe como campeão?

-Nesta fase, todas as equipas têm expectativas e legitimidade para lutar pela subida. Há duas equipas que me parecem mais fortes, que são o U. Leiria e o Alverca, mas ambas estão no mesmo grupo. A primeira jornada é entre elas, e aí já se pode decidir muita coisa, apesar de o Felgueiras também poder entrar nessa luta. No outro grupo [Sanjoanense, Amora, Länk Vilaverdense e Belenenses], vejo muito equilíbrio e igualdade. Os primeiros pontos vão contar muito.

A nível de jogadores, quem destacaria?

-Não acompanho todos os jogos, só alguns, dos outros vejo resumos. Por aquilo que vi, acho o Clé [Belenenses] um jogador interessante, com potencial para avançar para outras ligas. Van der Gaag e o Jair, ambos do U. Leiria, o Caleb [Amora], o Sacko e o João Santos, do Felgueiras, e o Pedro Santos [Braga B] também perspetivo que cheguem longe.

Na época passada, o Mateus foi considerado o melhor jogador, quem irá ser o próximo?

-Quando cheguei ao Torreense, só conhecia o Mateus como adversário, e tive o prazer de trabalhar com um grande profissional como ele é. Ganhou o prémio com mérito, devido aos golos que fez e ao trabalho de toda a equipa, por isso, não me surpreendeu. Quanto ao sucessor, vai passar um pouco pelo que acontecer agora.

Os adeptos terão um peso importante nas decisões?

-Os adeptos são sempre fundamentais, e quando chegámos a momentos de decisão notámos que se envolvem muito mais, assim como a comunidade em geral. Isso torna os jogos mais entusiasmantes e intensos. Ter estádios cheios é muito melhor para todos. Chegámos a ter oito mil pessoas no estádio [do Torreense] e no Jamor [na final da Liga 3] estiveram 12 mil.

Rampa na Feira e lição no Aves

A temporada 2016/17 ficará para sempre na memória de Nuno Manta. O então adjunto de José Mota assumiu, de forma interina, o comando da equipa durante dois jogos, mas, face aos bons resultados, foi convidado pela SAD assumir o cargo de treinador principal, conseguindo obter nesse ano a permanência na I Liga, à qual juntou depois a melhor classificação de sempre dos fogaceiros (48 pontos). "O Feirense foi onde iniciei; é o clube da minha terra, do coração. Quando comecei como treinador principal, foi o concretizar de um objetivo. Se calhar, esse desejo proporcionou-se muito mais cedo do que previa, mas, quando apareceu, agarrei a oportunidade", frisou o treinador.

"Conseguimos duas permanências por alturas do centenário do clube, potencializámos vários jogadores, como Tiago Silva, Flávio Ramos, Briseño, Caio Secco, e isso refletiu-se também nas vendas do Etebo e do Vaná", recordou Nuno Manta, que não foi tão feliz na terceira temporada em Santa Maria da Feira, acabando despedido a meio de uma época que culminou com a descida ao segundo escalão.

Seguiu-se o Marítimo, onde a passagem foi curta. "Foi a primeira experiência fora da zona de conforto, mas gostei da maneira como fui recebido na Madeira. Infelizmente, e em virtude de alguns contratempos e outras circunstâncias, a caminhada foi interrompida mais cedo do que desejávamos", resumiu. Nessa mesma época (2019/20), Manta fez a ponta final no Aves, onde a experiência foi fatídica, mas fê-lo crescer. "Parti para esse projeto cheio de vontade, porque acreditava ser possível evitar a descida. Os responsáveis do clube fizeram promessas, mas percebemos, tanto a equipa técnica como os jogadores, que tínhamos sido iludidos. Foi uma experiência marcante, mas também uma lição de vida, que serviu para me tornar mais forte. Depois desse calvário, apareceu o Torreense, a quem agradeço".