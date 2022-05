Campeão da Liga 3 renova por duas temporadas

Nuno Manta mantém-se no comando do Torreense

O Torreense anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Nuno Manta, treinador que guiou o emblema do Oeste à Liga SABSEG e que venceu, ainda a primeira edição da Liga 3. "Nuno Manta Santos até 2024. Chegou, viu e venceu! O treinador campeão será por mais dois anos!", lê-se, nas redes sociais do Torreense.

Nuno Manta substituiu Daúto Faquirá no final de novembro, qualificou o clube para a etapa de promoção, subida que viria a confirmar.