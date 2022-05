Câmara Municipal homenageou a Oliveirense pela subida à Liga SABSEG

O presidente da direção da Oliveirense lembrou que a subida de divisão era o objetivo principal da equipa

A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis recebeu hoje a equipa de futebol da Oliveirense pela subida à Liga 2. Numa cerimónia que contou com a presença de muitos adeptos oliveirenses, todo o plantel recebeu palavras de elogios pelo feito alcançado e também uma placa que espelha o "orgulho" do município pela subida ao futebol profissional. Um dos momentos mais emotivos da cerimónia foi a entrega da referida placa pelo treinador Fábio Pereira ao técnico de equipamentos, José Maria - o único da estrutura que se manteve da época passada -, um momento selado com um forte e emocionante abraçado.

"O vosso feito engrandece a história do clube e orgulha a comunidade", afirmou o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge, durante a homenagem à equipa no dia em que Oliveira de Azeméis comemorou 38 anos de elevação a cidade. O autarca considerou que o feito obtido não é fruto do acaso, antes resultado de "muito trabalho, dedicação e coragem". "Agradeço tudo o que fizeram para promover o nome de Oliveira de Azeméis e o trabalho extraordinário que fizeram nesta época desportiva", disse ainda Joaquim Jorge dirigindo-se aos jogadores e sem esquecer também os adeptos presentes na Biblioteca Municipal (local que substituiu os Paços do Concelho devido à ameaça de chuva), cujo apoio ao longo da época foi também elogiado.

"Subir de divisão? Com o Fábio Pereira somos capazes disso"

O presidente da direção da Oliveirense lembrou que a subida de divisão era o objetivo principal da equipa. "Não sabemos como vai ser para a próxima época, mas pela ambição do Fábio Pereira somos capazes de subir de divisão porque ele tem uma vontade de ganhar muito grande", afirmou Horácio Bastos. Na opinião do dirigente, o sucesso desportivo deve-se ao "excelente leque de jogadores que foi escolhido". Horácio Bastos incentivou os jogadores a renovarem contrato com a Oliveirense e destacou que foi graças à constituição da SAD que a Oliveirense conseguiu voltar à Liga 2.

Já o treinador Fábio Pereira lembrou que, quando foi apresentado, prometeu "lutar todos os dias para fazer os adeptos felizes" e que a construção deste plantel conseguiu "satisfazer os nossos sonhos e os dos adeptos". "O trabalho que temos desenvolvido deixa-me orgulhoso", acrescentou o técnico madeirense, satisfeito com o "objetivo cumprido" e "orgulhoso" pelo grupo que liderou ao longo da época.

Com a continuidade praticamente assegurada na equipa para a próxima época, Fábio Pereira pretende "continuar a dar alegrias" aos adeptos. "O futuro é já ali", disse o técnico para gáudio da claque ali presente e que muito aplaudiu o treinador que devolveu a Oliveirense à II Liga.

O diretor de comunicação da Oliveirense, João Santos, foi o porta-voz do presidente da SAD, Kin Chol Sok, que transmitiu palavras de elogios a "todos os heróis" da subida de divisão. "Depois de uma página menos feliz na história do nosso clube, iniciámos uma temporada de mudanças a todos os níveis onde, da estrutura do futebol profissional, contamos apenas com o sr. José, a quem aproveito para agradecer publicamente todo o trabalho e dedicação ao nosso emblema", reconheceu Kin Chol Sok. O presidente da SAD referiu ainda que a época terminou de "forma brilhante" após um caminho "difícil na reestruturação e organização da temporada".