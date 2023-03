Calendário da segunda fase da Liga 3: confira as jornadas e as datas

Já é conhecido o alinhamento das séries que compõe a Liga 3.

Realizou-se, esta quarta-feira, o sorteio da segunda fase da Liga 3, que irá determinar quem sobe à II Liga e quem desce ao Campeonato de Portugal.

Na fase de subida, recorde-se, haverá duas séries, com quatro equipas cada. Disputar-se-ão seis jornadas e os primeiros classificados de cada uma das séries subirão de divisão e lutarão pelo título nacional. Por outro lado, os segundos colocados jogarão entre si, a duas mãos, com o vencedor desse duelo a defrontar quem terminar no antepenúltimo lugar da II Liga para também tentar subir.

Já a fase de permanência será composta por quatro séries de quatro clubes e os dois últimos classificados de cada grupo serão despromovidos.

CALENDÁRIO DA FASE DE SUBIDA:

SÉRIE 1

1.ª Jornada: Leiria-Alverca e Felgueiras-Braga B;

2.ª jornada: Felgueiras-Alverca e Braga B-Leiria;

3.ª jornada: Alverca-Braga B e Leiria-Felgueiras.

(na segunda volta inverte a ordem)

SÉRIE 2

1.ª jornada: Sanjoanense-Amora e Belenenses-Lank Vilaverdense;

2.ª jornada: Belenenses-Amora e Lank Vilaverdense-Sanjoanense;

3.ª jornada: Amora-Lank Vilaverdense e Sanjoanense-Belenenses.

(na segunda volta inverte a ordem)

DATAS:

1.ª mão: 2.º classificado Série 1 x 2.º classificado Série 2 (14 de maio)

2.ª mão: 2.º classificado Série 2 x 2.º classificado Série 1 (20 de maio)

FINAL: Será disputada no dia 21 de maio, entre os primeiros classificados de cada uma das séries de subida.

CALENDÁRIO DA FASE DE PERMANÊNCIA:

SÉRIE 1 - NORTE

1.ª jornada: Montalegre-Fafe e São João de Ver-Varzim;

2.ª jornada: São João de Ver-Fafe e Varzim-Montalegre;

3.ª jornada: Fafe-Varzim e Montalegre-São João de Ver;

(na segunda volta inverte a ordem)

SÉRIE 2 - NORTE

1.ª jornada: Canelas-Paredes e V. Guimarães B-Anadia;

2.ª jornada: V. Guimarães B-Paredes e Anadia-Canelas;

3.ª jornada: Paredes-Anadia e Canelas-V. Guimarães B;

(na segunda volta inverte a ordem)

SÉRIE 3 - SUL

1.ª jornada: Oliveira do Hospital-Real Massamá e V. Setúbal-Sporting B;

2.ª jornada: V. Setúbal-Real Massamá e Sporting B-Oliveira do Hospital;

3.ª jornada: Real Massamá-Sporting B e Oliveira do Hospital-V. Setúbal.

(na segunda volta inverte a ordem)

SÉRIE 4 - SUL

1.ª jornada: Moncarapachense-Caldas e Académica-Fontinhas;

2.ª jornada: Académica-Caldas e Fontinhas-Moncarapachense;

3.ª jornada: Caldas-Fontinhas e Moncarapachense-Académica.

(na segunda volta inverte a ordem)

DATAS:

1.ª jornada: 2 de abril;

2.ª jornada: 8 de abril;

3.ª jornada: 16 de abril;

4.ª jornada: 23 de abril;

4.ª jornada: 30 de abril;

6.ª jornada: 7 de maio.