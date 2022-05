Caldas vence ranking Puro Futebol da Liga 3

O Ranking Puro Futebol tem como objetivo promover uma atitude e um comportamento positivo entre todos os agentes desportivos e espectadores envolvidos na competição

O Caldas SC venceu o Prémio Ranking Puro Futebol da Liga 3 ao destacar-se durante a época nos valores do desportivismo, fair play, respeito e paixão pelo jogo.

A formação das Caldas da Rainha terminou na liderança com 1165 pontos, com a UD Leiria a ficar em 2.º, com 1155 pontos. A fechar o pódio surge o Sporting CP, com 1112 pontos.

Os três prémios - Ouro, Prata e Bronze - foram entregues na Cidade do Futebol, antes da final do Jamor, e na presença de dirigentes, treinadores e capitães dos 24 clubes que participaram na Liga 3.

O Ranking Puro Futebol tem como objetivo promover uma atitude e um comportamento positivo entre todos os agentes desportivos e espectadores envolvidos na competição, reiterando princípios como o respeito, cumplicidade, solidariedade e a integração.

Foram também entregues os prémios Relvado (Montalegre), Assistência (Vitória FC) e Responsabilidade Social (UD Leiria)