Caldas salva-se e Fontinhas desce ao Campeonato de Portugal

Equipas com destino traçado em jogo atrasado da 3.ª jornada. Açorianos caem para o CdP.

No Dia da Liberdade, o Caldas libertou-se do peso da descida de divisão, garantindo a permanência graças à vitória categórica conseguida na receção ao Fontinhas. O Campo da Mata foi palco de um jogo que era decisivo para os açorianos e não menos importante para a formação da casa, que tinha a continuidade no terceiro escalão nacional à mão de semear. A equipa de José Vala atingiu o objetivo; a de Alberto Xicota chegou ao fim com a descida ao Campeonato de Portugal selada.

Dada a importância do encontro, a primeira parte deixou muito a desejar entre cautelas compreensíveis. As oportunidades de golo foram poucas e a qualidade do futebol sofrível. Os visitantes ameaçaram em lances de bola parada, mas o maior perigo, nada de mais, porém, esteve nos pés da equipa da casa, que até dispôs de uma penálti marcado por Lucas que Rodolfo Cardoso defendeu (28"). Mais pontaria teve Thomas Militão, que subiu à área açoriana para inaugurar o marcador com uma cabeçada decidida, perto do intervalo, finalizando um canto batido ao primeiro poste.

O regresso do intervalo trouxe o Fontinhas ciente que era preciso dar a volta, conseguindo mais posse de bola mas mostrando-se inoperante no ataque. Motivado pela vantagem, o Caldas chegaria ao 2-0 pouco depois da hora de jogo, numa jogada em que Lucas Vilella forçou o erro de Addico para se isolar e bater Rodolfo. Depois disto quase não houve lances dignos de registo, além do golo que fechou as contas em 3-0, já com o Fontinhas reduzido a dez. Gonçalo Barreiras, na compensação, ficou só frente a Rodolfo e meteu-lhe a bola por entre as pernas.