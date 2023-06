Caldas contrata guarda-redes Diogo Garrido e fecha mais renovações

O Caldas, da Liga 3, apresentou esta quinta-feira Diogo Garrido como reforço. O guarda-redes de 23 anos alinhou na última temporada ao serviço do Moncarapachense e passou pelos escalões de formação do Benfica.

Por outro lado, o central Yordy Marcelo, o médio André Simões e o lateral-esquerdo Juvenal Oliveira renovaram contrato. O colombiano, de 25 anos, está há quatro épocas no clube e, além do Caldas, já tinha representado o Coutada em Portugal. Já André Simões esteve sempre ligado ao Caldas, enquanto Juvenal conta com passagens marcantes por U. Leiria, entre outros.