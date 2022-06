É o décimo jogador a prolongar o vínculo com o clube da Liga 3.

Diogo Clemente renovou com o Caldas, sendo o décimo jogador a prolongar contrato com o clube que vai disputar a Liga 3 e tem optado por manter a maioria do plantel.

O médio, de 26 anos, também já representou Oliveirense, Torreense, Arouca e Estrela da Amadora.

Luís Paulo, Militão, Yordi, Juvenal, Mateus Lima, André Sousa, Leandro e Farinha foram as restantes renovações.