Caldas com defesa de ferro: "É difícil vir para cá, mas quem chega já não quer sair"

Luís Paulo, guarda-redes do Caldas, sofreu apenas nove golos, sendo o menos batido da Liga 3. Sucesso é repartido pelo coletivo.

Com apenas nove golos sofridos, o Caldas é a defesa menos batida das duas séries que compõem a Liga 3, ao fim de 13 jornadas. Segundo Luís Paulo, o sucesso deve ser repartido por todos os elementos da equipa. "Não se deve a uma pessoa em específico, deve-se a um trabalho coletivo. A equipa defende muito bem. É um processo que ainda não está completamente consolidado, mas pelos números revela muita qualidade", explicou o guarda-redes, que não se sente "o melhor" na posição por apresentar este registo.

"Não me sinto um guarda-redes melhor do que os outros. As minhas principais virtudes passam por uma boa capacidade de ler o jogo. Não me foco apenas no trabalho que tenho de fazer, tento ajudar os meus colegas, essencialmente quando a bola está nos corredores e eles se perdem um bocado no posicionamento, corrigindo-os", destacou, abordando o que faz do Caldas um clube especial. "O que nos diferencia é o facto de haver muitos jogadores que estão juntos há várias épocas. Eu estou há dez, há outros que estão há seis, sete, oito, nove e há quem esteja há mais", sublinhou o guardião, de 32 anos, que é o terceiro há mais tempo no clube, só superado por Thomas Militão e André Simões.

"Um dos nossos pilares é esse, é a forma como conseguimos fortalecer o balneário, tratar bem quem chega. Quem chega já não quer sair. É difícil vir para cá pelos valores que o clube propõe, pois não somos profissionais e treinamos à noite, mas quando as pessoas entram aqui sentem-se bem e não pretendem sair", elogiou o jogador, que é um dos capitães do plantel e concilia o futebol com uma profissão no setor agrícola, o que o obriga "a correrias".

Sobre os objetivos do Caldas, que se encontra em quinto lugar na tabela, Luís Paulo, que na carreira só conheceu mais dois clubes - Murteirense e Bombarralense - frisou que "seria ótimo" se a equipa conseguisse "ficar nos quatro primeiros lugares, mas o objetivo traçado foi só a permanência".