Caldas após surto de covid-19: "Parece um 'déjà vu' da temporada passada"

Após surto de covid-19 no plantel, José Vala crê que a partida frente ao Cova da Piedade é fundamental

Um surto de covid-19 obrigou o plantel do Caldas a uma paragem forçada quando, curiosamente, atravessava a melhor fase da temporada: quatro jogos consecutivos a pontuar, incluindo a eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Espinho. Volvidas quase três semanas, o Caldas vai regressar ao campeonato frente ao Cova da Piedade, no domingo, às 15h00.

Em conversa com O JOGO, o treinador José Vala contou como está a ser este regresso ao trabalho. "O nosso primeiro treino foi no domingo de manhã. Nesta fase vai ser mais importante o nosso nível mental do que propriamente o nosso nível físico. Estávamos numa fase boa e, agora, parece que estamos a ter um déjà vu da temporada passada, quando fomos ganhar ao Alverca e, depois, aconteceu-nos exatamente o mesmo e acabámos por passar por uma fase menos boa. Mas pronto, não vale a pena meter a cabeça na areia e não enfrentar a situação", disse o treinador, 49 anos, frisando a importância do próximo encontro. "Vai ser o jogo mais importante da época", atirou.

Apesar de o momento ser delicado, e a treinar apenas desde domingo de manhã, o treinador revelou que a equipa tem dado boas indicações. "Em vez de nos lamentarmos, estamos a tentar unir-nos"

Sem contar com dois jogadores - que na última testagem acusaram novamente positivo -, José Vala assumiu que as indicações dadas pela equipa têm sido boas. "Um dos trabalho que estamos a procurar fazer é, em vez de nos lamentarmos, tentar unir-nos, fazendo com que cada um puxe por si e pelo colega. Temos elementos com uma grande capacidade de liderança e que têm um papel muito importante", elogiou.

Relativamente ao jogo frente aos piedenses, o treinador perspetivou dificuldades. "Nesta fase, estamos a centrar-nos muito em nós. O Cova da Piedade teve a mudança de treinador e isso dificulta um bocadinho a nossa análise, mas sabemos que é uma equipa com muitos valores individuais", resumiu sobre o adversário.