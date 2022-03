Calculadora na mão no dia das decisões na Liga 3: conheça todos os cenários

Joga-se hoje a última jornada da primeira fase. A norte, há cinco candidatos para duas vagas, a sul as contas fazem-se entre V. Setúbal e Amora.

A primeira fase da Liga 3 termina hoje e há ainda três vagas para atribuir rumo à fase de subida, etapa para a qual se apuram os quatro primeiros classificados de cada agrupamento, numa prova que tem tido tanto de imprevisível como de competitiva.

Braga B está com um pé e meio na próxima etapa e poderá ter a companhia da Sanjoanense, que tem um jogo decisivo com o Canelas 2010. Gaienses sonham, a par do Lourosa e do V. Guimarães B.

Na entrada para a derradeira ronda há muitas contas para fazer, mais a norte do que a sul, matemática que O JOGO resumiu para quem vai estar a sofrer a partir das 14 horas, no que toca à Série A, e desde as 16 horas na Série B.

A norte, Felgueiras e Oliveirense já carimbaram o passaporte para a etapa de promoção e serão acompanhados por mais dois clubes. O Braga B tem apenas que fazer a sua parte, sem depender de terceiros para disputar a subida à Liga SABSEG. Os arsenalistas têm três pontos de avanço sobre Canelas 2010, V. Guimarães B e Lourosa, bastando-lhes um empate no jogo com o São João de Ver para arrumar as contas. E até podem perder desde que Canelas 2010 e V. Guimarães B não ganhem. Se os gaienses e os vimaranenses triunfarem e o Braga perder, as duas equipas passam à etapa de promoção porque têm vantagem no confronto direto com os bês bracarenses.

Logo atrás vem a Sanjoanense, com 34 pontos. Aos alvinegros basta pontuar se V. Guimarães B e Lourosa fizerem um resultado igual ou pior. Um triunfo dá passagem certa, enquanto ao Canelas 2010 só uma vitória em São João da Madeira lhe permite entrar na fase da promoção.



A sul é tudo mais simples

Na zona sul, U. Leiria, Alverca e Torreense já fizeram a festa e a vaga que falta preencher é disputada entre V. Setúbal e Amora. Os sadinos recebem o Alverca e o Amora também não tem vida fácil na deslocação a Torres Vedras. Os vitorianos necessitam de fazer um resultado igual ao do rival, enquanto o Amora pode empatar, desde que o Alverca ganhe no Estádio do Bonfim, isto porque os amorenses apresentam uma melhor diferença de golos: sete, contra cinco dos setubalenses.

Próxima fase é tipo Champions

A etapa de subida concentra os quatro primeiros de cada série, divididos entre Série 1, com o primeiro e quarto da zona norte e o segundo e terceiro da zona sul, e Série 2, com o primeiro e quarto da zona sul e segundo e terceiro da zona norte.

Todos partem sem pontos e jogam a duas voltas, num total de seis jogos. Sobem à Liga SABSEG os primeiros de cada grupo, enquanto os segundos disputarão um play-off, a duas mãos. O vencedor defronta outro play-off com o antepenúltimo da Liga SABSEG.

Do quarto classificado para baixo jogar-se-á a fase de permanência/descida em quatro agrupamentos. O quinto da fase regular entra nesta etapa com oito pontos, o sexto com sete, o sétimo com seis e assim sucessivamente até ao 12.º, com um ponto.