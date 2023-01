Experiente central de 33 anos prossegue a carreira na Liga 3.

O U. Leiria, líder da Série B da Liga 3, contratou Bura para reforçar o plantel. O defesa-central, de 33 anos, começou este temporada no Mafra, tendo realizado cinco jogos, antes da rescisão a 11 de janeiro.

A equipa do Lis acertou ainda o fim do empréstimo de Victor Ribeiro, do Coimbra Sports (Brasil). O avançado brasileiro, de 23 anos, chegou no verão.